ASN Talent Fest 2024, Menteri PUPR Basuki: ASN Harus Berikan Manfaat untuk Masyarakat

Foto bersama penerima Anugerah ASN 2023 di Jakarta, Selasa (27/8). Insert: Menteri Basuki menyampaikan ASN perlu merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program secara amanah. (Foto: dok Kemen PUPR)

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu memberikan nilai manfaat pekerjaannya untuk masyarakat, karena hal tersebut sangat penting untuk mendorong pencapaian Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Menteri Basuki dalam acara ASN Talent Fest 2024 dan Anugerah ASN 2023 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Untuk itu dalam kesempatan tersebut Menteri Basuki juga berpesan kepada seluruh ASN di kementerian lembaga harus bisa menjalankan program secara amanah.

“Apapun konsepnya, kalau tidak terdeliver itu tidak ada artinya, kosong. Kita harus lakukan planning, programming, budgeting sistem hingga pelaksanaannya. Pertanyaannya how to deliver that? Ini yang harus dicamkan oleh para ASN kita,” ujar Menteri Basuki.

Ia menambahkan, ASN bertalenta terutama para generasi muda sangat berperan penting untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan, termasuk perannya nanti di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dibangun.

Menteri Basuki mengatakan, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur adalah lambang kota yang akan menjadi episentrum pembangunan Indonesia. "Ini yang seperti tadi disampaikan, talenta-talenta kita diutamakan yang digital expert untuk bisa mengoperasikan kota IKN ini. Digital expert kita utamakan untuk para ASN kita,” ucapnya.

“IKN adalah buat yang millennial dan gen Z ini, bukan buat saya, bukan buat Pak Jokowi. IKN ini memang didesain untuk kota masa depan, kota anak muda masa depan," tuturnya.