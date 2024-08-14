Wujud Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Taman Kusuma Bangsa di IKN Diresmikan

Taman Kusuma Bangsa (TBK) dihiasi monumen perjuangan patung proklamator Republik Indonesia dan patung sayap garuda. Insert: Presiden Jokowi saat peresmian TBK pada Senin (12/8). (Foto: dok Kementerian PUPR)

PENAJAM PASER UTARA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan peresmian Taman Kusuma Bangsa atau yang sebelumnya disebut Memorial Park di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Turut hadir Sekretaris Kabinet Indonesia Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri ATR/BPN sekaligus Plt. Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni, serta Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil.

"Dalam rangka memberikan penghormatan kepada para pahlawan, para pejuang negara, utamanya pendiri bangsa Bapak Soekarno dan Bung Hatta, sore ini akan kita resmikan Taman Kusuma Bangsa," kata Presiden Jokowi.

Taman Kusuma Bangsa dibangun dengan konsep monumental yang menggambarkan perjuangan panjang kemerdekaan bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam patung pahlawan proklamator Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta dengan sayap burung garuda setinggi 17 meter.

Pembangunannya dilakukan sejak Januari 2024 dan rampung pada Agustus 2024 dengan biaya Rp335,2 miliar. Kawasan Taman Kusuma Bangsa memiliki luas 1.915 m2 yang terdiri dari area plaza, Sayap Pelindung Nusantara, patung Soekarno-Hatta, Api Abadi, dan lanskap.