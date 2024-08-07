Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kementerian PUPR Siapkan 1.000 ASN Pindah ke IKN pada September

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |20:07 WIB
Kementerian PUPR Siapkan 1.000 ASN Pindah ke IKN pada September
1.000 ASN PUPR Siap Pindah ke IKN. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian PUPR mengungkapkan 1.000 ASN bakal pindah ke IKN pada tahap awal.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengatakan salah satu ASN PUPR yang termasuk dalam 1.000 orang yang diberangkatkan dari Kantor Pusat PUPR ke IKN pada September mendatang.

"Otomatis kita (pindah ke IKN tahap awal), dari kantor pusat ada, saya yang termasuk di gelombang 1, itu ada sekitar 1.000 ASN kalau tidak salah dari PUPR," ujar Endra di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (7/8/2024).

Lebih lanjut, Endra merinci untuk pemindahan1.000 ASN PUPR pada tahap awal ini terdiri mulai dari tingkat Eselon I kebawah termasuk para staf.

"Rencana pak MenPANRB begitu (September mulai pindah ke IKN), intinya begitu infrastruktur siap, hunian siap. Harus siap pindah, kalau pak Presiden pindah masa kita disini," tambahnya.

Pemerintah menargetkan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan September mendatang.

