HOME FINANCE

Hapernas 2024, Kementerian PUPR Ziarah ke Makam Bung Hatta Bapak Perumahan Indonesia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |11:54 WIB
Hapernas 2024, Kementerian PUPR Ziarah ke Makam Bung Hatta Bapak Perumahan Indonesia
Sekjen Kementerian PUPR M. Zainal Fatah bersama keluarga Bung Hatta saat tabur bunga di Tanah Kusir, Jakarta, Jumat (23/8). Insert: M. Zainal Fatah saat memberikan sambutan. (Foto: dok Kemen PUPR)
JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional atau Hapernas 2024, sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan ziarah dan tabur bunga ke makam Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung Hatta di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Kegiatan yang rutin diadakan setiap tahun ini merupakan rangkaian dari peringatan Hapernas yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, semangat dan pemikiran Bung Hatta ini dapat dijadikan motivasi bagi generasi penerus saat ini, untuk memastikan akses rumah layak huni dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Pemikiran Bung Hatta sangat mementingkan kehidupan bangsa Indonesia dalam hal terselenggaranya pemenuhan kebutuhan rumah," ujarnya.

"Pemikiran tersebut menjadi pedoman pemerintah dari masa ke masa yang tercermin dari kebijakan yang terus berupaya mendorong pemenuhan kebutuhan kepemilikan rumah untuk memenuhi kekurangan kebutuhan atau backlog perumahan," tuturnya.

1 2 3
