Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

PON XXI Aceh Semakin Dekat, Menteri PUPR Basuki Targetkan Venue Rampung Akhir Agustus

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |16:55 WIB
PON XXI Aceh Semakin Dekat, Menteri PUPR Basuki Targetkan Venue Rampung Akhir Agustus
Petugas memotong rumput Stadion Harapan Bangsa/SHB, Provinsi Aceh pada Selasa (20/08). Insert: Menteri PUPR Basuki saat meninjau SHB, berpesan untuk mempercepat pembangunan. (Foto: Dok Kementerian PUPR)
A
A
A

Aceh - Jelang penyelenggaraan PON XXI Aceh - Sumatera Utara pada 8-20 September 2024, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi PJ Gubernur Provinsi Aceh Bustami Hamzah melakukan peninjauan kesiapan venue PON XXI Aceh - Sumatera Utara. Di Provinsi Aceh, peninjauan dilakukan di komplek Stadion Harapan Bangsa (SHB) Provinsi Aceh, Selasa (20/08/2024).

Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Basuki berpesan untuk segera mempercepat penyelesaian pekerjaan konstruksi. Terlebih, waktu penyelenggaraan PON XXI Aceh - Sumatera Utara sudah semakin dekat.

“Kita disini menyiapkan venue PON XXI untuk hajatan nasional, jadi mohon diselesaikan tepat waktu. Akhir bulan ini sudah rapi, dan mohon setelah selesai agar membersikhkan sisa-sisa material konstruksi,“ pesan Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan konstruksi venue penyelenggaraan PON XXI Aceh - Sumatera Utara.

“Terima kasih semuanya sudah bekerja keras. Saya yakin akhir Agustus ini selesai. Tolong dikerjakan dengan baik, karena akan banyak orang-orang dari seluruh Indonesia yang datang kesini. Jadi jangan main-main, tolong dihayati dan dikerjakan betul tugas kita untuk PON XXI Aceh - Sumatera Utara ini,” tutur Menteri Basuki.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186614//gubernur_sumut_bobby_nasution-iEmx_large.jpeg
Banjir dan Longsor Putus Akses, Gubernur Bobby Nasution Terbang Bawa Bantuan ke Tapteng–Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186583//shopvaganza_mitra10-7X9N_large.jpg
Stop Boros! Ini 5 Alasan Shopvaganza Mitra10 Jadi Kunci Belanja Cerdas Konsumen Masa Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186553//spbg_ngagel-Cosa_large.jpeg
SPBG Ngagel Jadi Ujung Tombak Layanan BBG untuk Masyarakat Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/11/3186680//pnm_hijaukan_negeri-5aD7_large.jpeg
Komitmen PNM Hijaukan Negeri, Tumbuhkan Harapan dari Akar Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186486//pgn_siagakan_satgas_nataru_2025-mz3I_large.jpeg
PGN Siagakan Satgas Nataru 2025, Pastikan Pelayanan Terbaik Penyaluran Gas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186425//ilustrasi_penggunaan_alat_berat-VATR_large.jpg
Pajak Alat Berat, Penggerak Pembangunan Jakarta yang Lebih Baik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement