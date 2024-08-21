PON XXI Aceh Semakin Dekat, Menteri PUPR Basuki Targetkan Venue Rampung Akhir Agustus

Petugas memotong rumput Stadion Harapan Bangsa/SHB, Provinsi Aceh pada Selasa (20/08). Insert: Menteri PUPR Basuki saat meninjau SHB, berpesan untuk mempercepat pembangunan. (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Aceh - Jelang penyelenggaraan PON XXI Aceh - Sumatera Utara pada 8-20 September 2024, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi PJ Gubernur Provinsi Aceh Bustami Hamzah melakukan peninjauan kesiapan venue PON XXI Aceh - Sumatera Utara. Di Provinsi Aceh, peninjauan dilakukan di komplek Stadion Harapan Bangsa (SHB) Provinsi Aceh, Selasa (20/08/2024).

Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Basuki berpesan untuk segera mempercepat penyelesaian pekerjaan konstruksi. Terlebih, waktu penyelenggaraan PON XXI Aceh - Sumatera Utara sudah semakin dekat.

“Kita disini menyiapkan venue PON XXI untuk hajatan nasional, jadi mohon diselesaikan tepat waktu. Akhir bulan ini sudah rapi, dan mohon setelah selesai agar membersikhkan sisa-sisa material konstruksi,“ pesan Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan konstruksi venue penyelenggaraan PON XXI Aceh - Sumatera Utara.

“Terima kasih semuanya sudah bekerja keras. Saya yakin akhir Agustus ini selesai. Tolong dikerjakan dengan baik, karena akan banyak orang-orang dari seluruh Indonesia yang datang kesini. Jadi jangan main-main, tolong dihayati dan dikerjakan betul tugas kita untuk PON XXI Aceh - Sumatera Utara ini,” tutur Menteri Basuki.