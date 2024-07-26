Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terima Izin Usaha, Muhammadiyah Bakal Reklamasi Lahan Bekas Tambang

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |16:54 WIB
Terima Izin Usaha, Muhammadiyah Bakal Reklamasi Lahan Bekas Tambang
Izin Tambang Batu Bara Muhammadiyah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah M Azrul Tanjung memastikan pihaknya akan mengutamakan aspek lingkungan apabila telah resmi menerima tawaran izin kelola tambang dari pemerintah.

Hal itu lantaran aspek lingkungan menjadi bagian yang melekat dengan Majelis Lingkungan Hidup.

"Majelis lingkungan hidup akan konsen pada lahan pasca tambang seandainya Muhammadiyah menerimanya (tawaran)," jelas Azrul ketika ditemui di Jakarta, Jumat (26/7/024).

Azrul juga menekankan bahwa pihaknya tidak menutup mata dengan adanya sekitar 2000 lubang bekas tambang di Bangka Belitung yang hingga hari ini tidak pernah di reklamasi.

"Ini tentu jadi perhatian kita," tegasnya.

Halaman:
1 2
