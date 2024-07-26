Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

9 Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari Tanpa Iklan

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |21:27 WIB
9 Aplikasi Penghasil Uang Rp100 Ribu per Hari Tanpa Iklan
9 Aplikasi penghasil uang Rp100 ribu (Foto: Techrepublic)
A
A
A

JAKARTA – 9 aplikasi penghasil uang Rp100 ribu per hari tanpa iklan. Teknologi yang berkembang di zaman sekarang sangat memudahkan masyarakat untuk menghasilkan uang melalui aplikasi.

Pendapatan tersebut bisa dimaksimalkan dengan memilih aplikasi yang terpercaya tanpa harus menghadapi risiko. Inilah 9 Aplikasi penghasil uang 100 ribu per hari tanpa iklan yang telah dirangkum dari berbagai sumber oleh Okezone pada, Jumat (26/7/2024).

1. TikTok

TikTok adalah sebuah aplikasi penghasil uang resmi. Hal itu telah diatur oleh Kementrian Perdagangan yang telah mengeluarkan beberapa peraturan aktivitas e-commerce dan sosial commerce di Indonesia

2. TV-TWO: Watch & Earn Rewards

Aplikasi yang memberikan sebuah imbalan berupa cryptocurrency, dengan cara menyelesaikan berbagai tugas seperti memilih creator favorit dan menonton video

3. JadiDuit

JadiDuit merupakan sebuah aplikasi penghasil uang dengan cara menyediakan berbagai misi kepada pengguna. Imbalan yang akan diberikan berupa uang tunai atau voucher.

4. Million Quiz

Sebuah aplikasi game yang bisa menghasilkan dengan cara mengikuti kuis-kuis tertentu.

5. Crazy Dog

Aplikasi game ini adalah sebuah aplikasi penghasil uang, pengguna harus mengumpulkan penghasilan dari misi yang tersedia.

Halaman:
1 2
