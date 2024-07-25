8 Aplikasi Penghasil Uang Resmi dari Pemerintah Langsung Cair ke Rekening

8 Aplikasi Penghasil Uang Resmi dari Pemerintah Langsung Cair ke Rekening. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – 8 aplikasi penghasil uang resmi dari pemerintah langsung cair ke rekening. Semakin berkembangnya zaman, semua hal sekarang dapat di akses dengan mudah, mulai dari berbelanja, hingga mendapatkan uang.

Banyak juga orang yang mencari penghasilan tambahan melalui game dan beberapa aplikasi lain.

Okezone telah merangkum 8 aplikasi penghasil uang resmi dari pemerintah yang bisa langsung dicairkan ke rekening, Kamis (25/7/2024).

1. Shopee

Sebuah aplikasi berbelanjanja yang memberikan program afiliasi dan pengguna bisa mendaftar sebagai afiliasi lalu akan mendapatkan komisi dari penjualan yang dilakukan.

Secara legalitas, shopee sudah terdaftar dan diakui oleh pemerintah, jadi untuk bertransaksi disini akan aman.

2. Cashzine

Cashzine merupakan sebuauh aplikasi penghasil uang dengan cara membaca dan membagikan berita dengan cara mengumpulkan poin lalu poin tersebut bisa dicairkan menjadi uang.

Secara legalitas aplikasi ini memiliki izin resmi dari pemerintah dan sudah terbukti aman.

3. Finovel

Untuk kalian yang suka membaca novel, aplikasi ini sangat cocok karena kalian bisa mendapatkan uang dari hasil membaca novel online. Setiap novel yang dibaca pengguna akan mendapatkan poin dan poin tersebut bisa ditukarkan menjadi saldo DANA.

Secara legalitas, Finovel terbukti aman karena sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

4. Novelah

Aplikasi ini mirip seperti Finovel tetapi lebih terfokus kepada komunitas membacanya. Secara teknis juga sama yaitu dengan menukarkan poin dari hasil membaca, tetapi Novelah juga membuka kompetisi menulis dan hal ini juga memberikan sebuah penghasilan tambahan dari hasil menulis.

Secara legalitas aplikasi ini sudah resmi dari pemerintah dan terjamin aman untuk menghasilkan uang.

5. Jungle Box

Aplikasi ini menyuguhkan sebuah aktivitas seperti menonton video ataupun bermain game. Hasil poin yang dikumpulkan dari melakukan aktivitas tersebut bisa ditukarkan dengan uang dan langsung dicairkan ke rekening bank.

Secara legalitas, aplikasi ini sudah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dipastikan keamanannya.