HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

7 Aplikasi Penghasil Uang Tercepat

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |21:21 WIB
7 Aplikasi Penghasil Uang Tercepat
7 Aplikasi penghasil uang yang cepat (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - 7 aplikasi penghasil uang tercepat yang bisa dimanfaatkan. Dengan aplikasi tersebut, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan cepat dan mudah.

Masyarakat bisa mendapatkan uang dengan modal ponsel dan kuota dengan aplikasi ini. Berikut 7 aplikasi penghasil uang tercepat yang telah dirangkum Okezone, Rabu (24/7/2024):

1. Toloka

Aplikasi Toloka adalah aplikasi penghasil uang yang para penggunanya untuk mengerjakan beberapa tugas sederhana. Para pengguna Juga dapat memilih tugas yang cepat diselesaikan. Ketika para pengguna menyelesaikan tahap yang ditugaskan, aplikasi Toloka akan memberi gaji untuk pengguna.

2. Shopee

Aplikasi shopee merupakan aplikasi untuk memberi barang yang kita inginkan secara online, tetapi aplikasi ini juga bisa mendapatkan penghasilan uang tambahan. Para pengguna hanya menonton video dan bermain game untuk mendapatkan koin, koin tersebut akan ditukarkan dengan uang.

3. Snack Video

Pada aplikasi Snack Video, para pengguna hanya perlu membuat dan menonton video dari aplikasi Snack Video. Hasil dari yang membuat dan menonton video akan hasilkan koin, yang koin tersebut bisa ditukarkan dengan uang.

4. Sea bank

Sea bank adalah sesuatu aplikasi bank yang bisa untuk menabung dan transaksi transfer ke bank lain gratis (ada limitnya). Saat pengguna menabung di aplikasi ini akan mendapatkan bunga deposito harian dari aplikasi tersebut.

Halaman:
1 2
