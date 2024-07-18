10 Situs Penghasil Uang Tanpa Modal

JAKARTA- 10 Situs penghasil uang tanpa modal. Di era sekarang yang serba canggih, hal ini memungkin untuk menghasilkan uang dari rumah tanpa perlu menggunakan modal.

Mengutip berbagai sumber, Kamis (18/7/2024), berikut 10 situs penghasil uang tanpa modal:

1. Shutterstock

Situs ini memungkinkan untuk menjual foto dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, Shutterstock ini tersedia di berbagai platform seperti Android, iOS, Windows dan Mac

2. Streetbees

Streetbees adalah aplikasi penghasil uang yang paling unik. Cara mendapatkan uang dari aplikasi ini adalah dengan kita membagikan aktivitas atau hobi kita seperti berolahraga, memasak, bermain musik atau lain sebagainya. Dengan membagikan story tersebut, nantinya kamu akan medapatkan uang.

3. Jadi Duit

Aplikasi penghasil uang tanpa modal ini terbukti nyata. Anda harus menyelesaikan misi harian agar memperoleh saldo. Lalu, saldo tersebut dapat Anda tarik melalui rekening.

4. Rev

Situs yang menawarkan pekerjaan transkripsi, subtitling, dan captioning. Memeungkinkan menghasilkan uang setiap minggu. Dan ini adalah salah satu pekerjaan transkripsi jarak jauh paling populer di pasaran.

5. Easy Buck

Aplikasi yang mudah untuk penggunanya. Hanya peril menyelesaikan game dan mengisi survie untuk mendapatkan hadiah.

6. Survey Time

Dapat menghasilkan uang untuk para penggunanya, setelah mengerjakan survey online, pengguna bisa langsung mendapatkan hadiah di setiap survey. Surveytime berkerja sama dengan berbagai imstitusi penelitian pasa terbesar didunia, sehingga pengguna dapat membagian pendapat mereka dan mendapatkan pembayaran.