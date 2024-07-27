13 Orang Lingkaran Prabowo Duduki Kursi Komisaris BUMN

JAKARTA - Kementerian BUMN melakukan perombakan komisaris perusahaan negara. Nama-nama yang masuk banyak dari kalangan politisi dan orang-orang dekat dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Sebut saja Simon Aloysius Mantiri yang diangkat sebagai komisari utama PT Pertamina (Persero). Dia merupakan salah satu orang dekat Prabowo Subianto. Saat ini, Simon tercatat sebagai petinggi Gerindra dengan menduduki posisi Wakil Sekretaris Dewan Pembina DPP Gerindra.

Lalu ada Siti Nurizka Puteri Jaya yang diangkat menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang.

Dia memegang posisi strategis di internal DPP Partai Gerindra. Sejak 2015-2020, dia pernah mengisi posisi kepala pemberdayaan wanita. Di periode yang sama, dia juga menjabat kepala hukum administrasi.

Lalu Fuad Bawazier yang diangkat sebagai Komisaris Utama PT Mineral Industri Indonesia (Persero). Pada 2014 lalu, dia resmi masuk ke Partai Gerindra. Lalu, di Pilpres 2024, sebagai anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Tak lama ini juga ada Fauzi Baadilla diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia. Dia sempat ditunjuk oleh Partai Gerindra sebagai Koordinator Penggalang Pendukung Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 yang lalu.