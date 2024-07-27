Segini Gaji Fantastis Gelandang Beckham Putra di Klub Persib Bandung

JAKARTA - Segini gaji fantastis gelandang Beckham Putra di klub Persib Bandung. Terlebih Etam, panggilan akrabnya, sudah mampu menembus tim senior. Ia tercatat menjadi pemain kelahiran era milenial (generasi 2000) pertama yang berseragam Persib senior.

Beberapa penasaran dengan pemain yang sering menyumbang kemenangan untuk Persib Bandung. Terlebih, dia memiliki peran penting dalam klub asal Bandung tersebut.

Ternyata segini gaji fantastis gelandang Beckham Putra di klub Persib Bandung cukup tinggi. Diperkirakan pria kelahiran 28 Oktober 2001 memiliki gaji Rp4,78 miliar.

Sementara itu, kemampyan Etam pun menarik perhatian pelatih Tim Nasional Indonesia U-19, Fakhri Husaini.

Yang lebih membanggakan, Etam merupakan produk asli binaan Diklat PERSIB. Kiprahnya mulai PERSIB U-16 hingga U19 disertai prestasi membanggakan, termasuk gelar juara.

Beckham kembali dipanggil ke jajaran pemain tim nasional setelah penampilan apiknya bersama Persib beberapa musim terakhir. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu menjadi salah satu punggawa Timnas U-22 yang mengantarkan Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023.

Torehan itu membuat Beckham kembali dipercaya untuk masuk ke skuad Timnas U-23 di Piala AFF U-23 2023. Ia bahkan menjadi pemain kunci yang membawa skuad garuda melaju hingga ke babak final.