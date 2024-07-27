Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji Fantastis Gelandang Beckham Putra di Klub Persib Bandung

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |09:33 WIB
Segini Gaji Fantastis Gelandang Beckham Putra di Klub Persib Bandung
Segini gaji fantastis Beckham Putra di Klub Persib Bandung (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Segini gaji fantastis gelandang Beckham Putra di klub Persib Bandung. Terlebih Etam, panggilan akrabnya, sudah mampu menembus tim senior. Ia tercatat menjadi pemain kelahiran era milenial (generasi 2000) pertama yang berseragam Persib senior.

Beberapa penasaran dengan pemain yang sering menyumbang kemenangan untuk Persib Bandung. Terlebih, dia memiliki peran penting dalam klub asal Bandung tersebut.

Ternyata segini gaji fantastis gelandang Beckham Putra di klub Persib Bandung cukup tinggi. Diperkirakan pria kelahiran 28 Oktober 2001 memiliki gaji Rp4,78 miliar.

Sementara itu, kemampyan Etam pun menarik perhatian pelatih Tim Nasional Indonesia U-19, Fakhri Husaini.

Yang lebih membanggakan, Etam merupakan produk asli binaan Diklat PERSIB. Kiprahnya mulai PERSIB U-16 hingga U19 disertai prestasi membanggakan, termasuk gelar juara.

Beckham kembali dipanggil ke jajaran pemain tim nasional setelah penampilan apiknya bersama Persib beberapa musim terakhir. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu menjadi salah satu punggawa Timnas U-22 yang mengantarkan Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023.

Torehan itu membuat Beckham kembali dipercaya untuk masuk ke skuad Timnas U-23 di Piala AFF U-23 2023. Ia bahkan menjadi pemain kunci yang membawa skuad garuda melaju hingga ke babak final.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180999//ole_romeny_berpotensi_gabung_persib_bandung_pada_januari_2026_pssi-GYR3_large.jpg
Persib Bandung Disamakan seperti Real Madrid jika Ole Romeny dan Joey Pelupessy Gabung pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180989//joey_pelupessy_dikabarkan_masuk_radar_persib_bandung_beckhamput7-X2Br_large.jpg
Semua Pemain Ingin Gabung Persib Bandung, Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy Merapat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180982//marselino_ferdinan_hampir_gabung_persib_bandung_di_bursa_transfer_musim_panas_2025_aldi_chandra_okezone-RZbv_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Hampir Gabung Persib Bandung, Kontraknya Tembus Rp3 Miliar per Musim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/49/3180900//pesepakbola_top_dunia_kompak_hina_indonesia_dfb-KQ5N_large.jpg
5 Pesepakbola Top Dunia yang Hina Indonesia, Nomor 1 Sebut Indonesia Negara Miskin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/261/3180837//persib_bandung-xqT5_large.jpg
Kurang dari 24 Jam Usai Tekuk Bali United, Persib Bandung Tancap Gas Latihan Jelang Lawan Selangor FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/49/3180834//julio_cesar-YUBc_large.jpg
Julio Cesar Ungkap Kunci Sukses Kemenangan Persib Bandung atas Bali United
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement