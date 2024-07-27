Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menkeu AS Tolak G20 Pajaki Orang Super Kaya

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |12:51 WIB
Menkeu AS Tolak G20 Pajaki Orang Super Kaya
Pajak Orang Kaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan AS Janet Yellen menyatakan bahwa Amerika Serikat merundingkan perjanjian internasional mengenai pajak bagi orang-orang super kaya.

Pernyataan Yellen itu menyoroti perbedaan mengenai rencana yang menjadi agenda utama pertemuan para menteri keuangan G20 di Rio de Janeiro.

Memungut pajak dari kelompok ultrakaya adalah prioritas utama presiden sayap kiri Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva. Brazil tahun ini menjadi ketua kelompok G20, yang terdiri dari negara-negara ekonomi utama dunia, Uni Eropa dan Uni Afrika.

“Kebijakan perpajakan sangat sulit untuk dikoordinasikan secara global,” kata Yellen pada konferensi pers di Rio de Janeiro, menjelang pertemuan malam antara para menteri keuangan untuk membahas topik tersebut.

“Kami tidak melihat adanya kebutuhan atau merasa perlu untuk mencoba menegosiasi perjanjian global mengenai hal itu. Menurut kami, semua negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif,” ujar Yellen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178186/pajak-43kU_large.jpg
DJP Catat Penerimaan dari Crazy Rich RI Kena Pajak 35 Persen Naik Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176770/penerbangan-s56h_large.jpg
Industri Penerbangan Akui Banyak Investor Global Kabur Imbas Pungutan Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176762/djp_kejar_pengemplang_pajak-piDV_large.jpg
Bos DJP Targetkan Rp20 Triliun dari 200 Pengemplang Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175354/menkeu_purbaya-OEyx_large.jpg
Purbaya: Baru Rp7 Triliun dari Pengemplang Pajak Kelas Kakap yang Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171747/realisasi_penerimaan_pajak-byrq_large.jpg
Realisasi Penerimaan Pajak Rp1.135,4 Triliun hingga Agustus 2025, Anjlok 3,8 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170329/airlangga-YGr6_large.jpg
Kapan Subsidi Gaji Pekerja di Bawah Rp10 Juta Akan Cair?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement