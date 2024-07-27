Menkeu AS Tolak G20 Pajaki Orang Super Kaya

JAKARTA - Menteri Keuangan AS Janet Yellen menyatakan bahwa Amerika Serikat merundingkan perjanjian internasional mengenai pajak bagi orang-orang super kaya.

Pernyataan Yellen itu menyoroti perbedaan mengenai rencana yang menjadi agenda utama pertemuan para menteri keuangan G20 di Rio de Janeiro.

Memungut pajak dari kelompok ultrakaya adalah prioritas utama presiden sayap kiri Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva. Brazil tahun ini menjadi ketua kelompok G20, yang terdiri dari negara-negara ekonomi utama dunia, Uni Eropa dan Uni Afrika.

“Kebijakan perpajakan sangat sulit untuk dikoordinasikan secara global,” kata Yellen pada konferensi pers di Rio de Janeiro, menjelang pertemuan malam antara para menteri keuangan untuk membahas topik tersebut.

“Kami tidak melihat adanya kebutuhan atau merasa perlu untuk mencoba menegosiasi perjanjian global mengenai hal itu. Menurut kami, semua negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif,” ujar Yellen.