Jokowi Resmikan Jembatan Pulau Balang, IKN-Balikpapan Terhubung

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan Kota Balikpapan kini terhubung.

“Alhamdulillah pada sore hari ini akan segera kita resmikan salah satu infrastruktur pendukung Ibukota Negara Nusantara. Kita akan segera resmikan jembatan Pulau Balang yang menyeberangi Teluk Balikpapan yang akan menghubungkan antara kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Atau Nantinya juga dari Kalimantan Timur menuju ke Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Jokowi, Minggu (28/7/2024).

Jokowi mengatakan bahwa jembatan Pulau Balang ini telah dibangun sejak 2015. Jembatan penghubung IKN dan Balikpapan ini telah menghabiskan anggaran sebesar Rp1,43 triliun

“Jembatan ini dibangun sejak 2015 dan menghabiskan anggaran Rp1,43 triliun," kata Jokowi.

BACA JUGA: Jokowi Ajak Raffi Ahmad hingga Gading Marten Naik Pesawat Kepresidenan ke IKN

Pada kesempatan itu, Jokowi yang sebelum peresmian menjajal dengan menggunakan sepeda motor dan mengenakan jaket bertuliskan Nusantara mengaku jalanan mulus dan nyaman.

“Dan tadi sudah kita coba jalan tol meskipun belum selesai 100% tapi mulus dan nyaman," ujarnya.