Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jokowi Resmikan Jembatan Pulau Balang, IKN-Balikpapan Terhubung

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |15:56 WIB
Jokowi Resmikan Jembatan Pulau Balang, IKN-Balikpapan Terhubung
Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Pulau Balang. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan Kota Balikpapan kini terhubung. 

“Alhamdulillah pada sore hari ini akan segera kita resmikan salah satu infrastruktur pendukung Ibukota Negara Nusantara. Kita akan segera resmikan jembatan Pulau Balang yang menyeberangi Teluk Balikpapan yang akan menghubungkan antara kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Atau Nantinya juga dari Kalimantan Timur menuju ke Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Jokowi, Minggu (28/7/2024).

Jokowi mengatakan bahwa jembatan Pulau Balang ini telah dibangun sejak 2015. Jembatan penghubung IKN dan Balikpapan ini telah menghabiskan anggaran sebesar Rp1,43 triliun

“Jembatan ini dibangun sejak 2015 dan menghabiskan anggaran Rp1,43 triliun," kata Jokowi.

Pada kesempatan itu, Jokowi yang sebelum peresmian menjajal dengan menggunakan sepeda motor dan mengenakan jaket bertuliskan Nusantara mengaku jalanan mulus dan nyaman.

“Dan tadi sudah kita coba jalan tol meskipun belum selesai 100% tapi mulus dan nyaman," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement