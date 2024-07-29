Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Sumber Kekayaan Benny Rhamdani, Kepala BP2MI yang Jadi Sorotan usai Bongkar Sosok T Pengendali Judi Online

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |10:47 WIB
Mengintip Sumber Kekayaan Benny Rhamdani, Kepala BP2MI yang Jadi Sorotan usai Bongkar Sosok T Pengendali Judi Online
Sumber kekayaan Benny Rhamdani, Kepala BP2MI yang jadi sorotan ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip sumber kekayaan Benny Rhamdani, Kepala BP2MI yang jadi sorotan usai bongkar sosok T pengendali judi online.

Terlebih Bareskrim Polri memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengenai pernyataannya tentang sosok T pengendali judi online.

Untuk itu mengintip sumber kekayaan Benny Rhamdani, Kepala BP2MI yang jadi sorotan usai bongkar sosok T pengendali judi online:

Dalam laporan harta kekayaannya pada 19 Februari 2024, Benny memiliki harta kekayaan sebesar Rp7,3 miliar.

4 bidang tanah dan bangunan. Di garasinya, Benny punya 2 mobil. Aset lain yang dipunyai Benny adalah harta bergerak lainnya serta kas dan setara. Namun Benny juga masih utang sebesar Rp720 juta, sehingga mengurangi nilai harta kekayaannya.

Sementara itu, Benny Rhamdani, akrab disapa dengan panggilan BRANI ini lahir di Bandung, 3 Maret 1968. Jabatan terakhir sebagai anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Utara (2014-2019). Selama menjadi anggota DPD RI, beberapa jabatan pernah diamanahkan, yakni sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI (2014-2017 dan 2017-2017), serta menjadi Anggota Badan Sosalisasi MPR (2017-2018).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180282//judi_online-yT9V_large.jpg
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online 2017-2025 Tembus Rp976,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179811//ilustrasi-f195_large.jpg
Waspada Iklan Judi Online yang Sering Diperhalus, Ini Ciri-Cirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179759//judi-M67h_large.jpg
Terungkap, Judi Online Sudah Merambah Anak Sekolah Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179529//pramono_anung-lhPK_large.jpg
Tegas! Pramono Akan Tertibkan Warga Jakarta yang Terlibat Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179000//pekerja-ZwGj_large.jpg
DPR Desak Aparat Tangkap Jaringan Pengiriman Pekerja Online Scam ke Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/614/3178752//perceraian-OpXU_large.jpg
Suami Kecanduan Judol, Istri Boleh Gugat Cerai?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement