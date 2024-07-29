Mengintip Sumber Kekayaan Benny Rhamdani, Kepala BP2MI yang Jadi Sorotan usai Bongkar Sosok T Pengendali Judi Online

Sumber kekayaan Benny Rhamdani, Kepala BP2MI yang jadi sorotan ( Foto: Okezone)

JAKARTA - Mengintip sumber kekayaan Benny Rhamdani, Kepala BP2MI yang jadi sorotan usai bongkar sosok T pengendali judi online.

Terlebih Bareskrim Polri memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengenai pernyataannya tentang sosok T pengendali judi online.

Untuk itu mengintip sumber kekayaan Benny Rhamdani, Kepala BP2MI yang jadi sorotan usai bongkar sosok T pengendali judi online:

Dalam laporan harta kekayaannya pada 19 Februari 2024, Benny memiliki harta kekayaan sebesar Rp7,3 miliar.

4 bidang tanah dan bangunan. Di garasinya, Benny punya 2 mobil. Aset lain yang dipunyai Benny adalah harta bergerak lainnya serta kas dan setara. Namun Benny juga masih utang sebesar Rp720 juta, sehingga mengurangi nilai harta kekayaannya.

Sementara itu, Benny Rhamdani, akrab disapa dengan panggilan BRANI ini lahir di Bandung, 3 Maret 1968. Jabatan terakhir sebagai anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Utara (2014-2019). Selama menjadi anggota DPD RI, beberapa jabatan pernah diamanahkan, yakni sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI (2014-2017 dan 2017-2017), serta menjadi Anggota Badan Sosalisasi MPR (2017-2018).