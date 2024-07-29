Jokowi Resmi Berkantor di IKN Hari Ini

Presiden Jokowi Bersama Artis dan Influencer Berangkat ke IKN. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai kerja alias ngantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) hari ini.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengungkapkan, Presiden dan Ibu Negara akan bermalam di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara.

"Besok (hari ini) Beliau akan berkantor di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara," ujarnya.

Tampak para artis dan influencer yang mendampingi Jokowi di antaranya Raffi Ahmad yang diketahui tampak mengunggah kunjungannya ke IKN lewat Instagram Story miliknya.

Ada juga artis dan influencer lain yang ikut bersama rombongan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, di antaranya istri Raffi Ahmad yaitu Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Irwansyah, Zaskia Sungkar, Gading Marten, Ananda Omesh, Dian Ayu Lestari, Poppy Sovia, Ferry Maryadi, Willie Salim, dan beberapa influencer lain.