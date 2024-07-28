Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jokowi Nginap di IKN Malam Ini, Besok Mulai Ngantor

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |11:05 WIB
Jokowi Nginap di IKN Malam Ini, Besok Mulai Ngantor
Presiden Jokowi Nginap di IKN Malam Ini. (Foto: Okezone.com/BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai besok, Senin 29 Juli 2024.

"Hari ini Bapak Presiden dan Ibu Negara akan bermalam di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara. Besok Beliau akan berkantor di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, dikutip dari Antara, Minggu (28/7/2024).

Sebelumnya Yusuf mengatakan Jokowi bertolak ke IKN Minggu hari ini (28/7/2024).

Presiden Joko Widodo bakal meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN.

Presiden Widodo juga akan meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden dan Istana Kepresidenan di IKN.

