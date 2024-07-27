Penyaluran Gas Bumi Mulai Uji Coba di IKN

JAKARTA - Subholding Gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), melakukan uji coba penyaluran gas bumi pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN). Proses itu ditandai dengan penyaluran gas bumi ke Hotel Nusantara.

General Manager Sales and Operation Region III PGN, Hedi Hedianto mengatakan, setelah tersalurkan, Hotel Nusantara dapat memanfaatkan gas bumi sebagai sumber energi utama dalam aktivitas memasak.

Dengan begitu, Hotel Nusantara bisa mengurangi penggunaan bahan bakar lain yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan.

“Tidak hanya memberikan dukungan terhadap perkembangan industri perhotelan di IKN, PGN juga senantiasa mendukung komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas terbaik di IKN,” ujar Hedi dalam keterangannya, Sabtu (27/7/2024).

PGN memproyeksikan penyaluran gas bumi sebesar 13.800 m3 per bulan ke Hotel Nusantara. Perusahaan pun memastikan agar proses penyaluran kedepannya dapat berjalan dengan lancar.