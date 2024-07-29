Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

11 Game Ini Ternyata Adalah Judi Online, Belum Banyak Orang Tahu!

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |11:22 WIB
11 Game Ini Ternyata Adalah Judi Online, Belum Banyak Orang Tahu!
Ilustrasi 12 game ini ternyata judi online, belum banyak orang tahu ( Foto : Freepik)
JAKARTA - Ada 11 game ini ternyata adalah judi online, belum banyak orang tahu! Terlebih keduanya memiliki penampilan luar yang sama.

Namun pengguna masih bisa melihat perbedaan keduanya pada saat mengeluarkan mata uang.Slot berkedok game juga sempat diungkapkan sejumlah artis yang dituding mempromosikan judi online.

Berikut 12 game ini ternyata adalah judi online, belum banyak orang tahu!

1. Topfun

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) resmi mencabut akses sejumlah aplikasi Penyelenggara Sistem Elektronik yang terindikasi merupakan platform judi. Hal ini disampaikan oleh Kominfo lewat siaran pers tertanggal 2 Agustus 2022.resmi mencabut akses sejumlah aplikasi Penyelenggara Sistem Elektronik yang terindikasi merupakan platform judi. Salah satunya adalah aplikasi TopFun

2. Pop Domino

Game ini menawarkan setiap hari pemain bisa dapat banyak koin gratis. Ada banyak event dan diskon menarik dalam game. Sangnya, diblokir Kominfo dikarenakan masuk kategori judi online.

3. MVP Domino

Salah satu sebuah game santai yang dikembangkan oleh Arena Casino. Sayangnya diblokir oleh Kominfo.

Halaman:
1 2
