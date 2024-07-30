Advertisement
HOME FINANCE

Keamanan Data dan Dana Nasabah Jadi Prioritas Utama, BRI Perkuat Benteng Digital

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |10:50 WIB
Keamanan Data dan Dana Nasabah Jadi Prioritas Utama, BRI Perkuat Benteng Digital
BRI perkuat benteng digital untuk jaga keamanan data dan dana nasabah. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - Meningkatnya ancaman siber mendorong PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk terus memperkuat cyber security infrastruktur digital yang dimilikinya. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha mengungkapkan bahwa perusahaan telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk melindungi data nasabah.

“Kami menyadari pentingnya keamanan siber dalam era digital saat ini. Oleh karena itu, BRI telah membangun sistem keamanan data yang kuat," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya mengimplementasikan strategi keamanan siber yang komprehensif untuk menjamin keamanan sistem dan data BRI dari berbagai ancaman. Ada empat langkah utama yang diambil untuk memastikan hal tersebut.

Langkah pertama yang diambil BRI adalah melakukan threat Monitoring dan Intelligence secara Proaktif. Dengan memiliki Security Operations Center yang beroperasi 24/7, BRI mampu memonitor ancaman-ancaman yang muncul secara real-time.

BRI juga bekerja sama dengan security researchers dan institusi infosec yang bonafid dan profesional. Selanjutnya, BRI rutin melakukan Security Audits dan Assessments, dimana setiap pengembangan produk digital telah melalui proses keamanan yang ketat.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha. (Foto: dok BRI)
Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha. (Foto: dok BRI)

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
