Percantik IKN, Menteri Basuki: Puluhan Embung Dibangun untuk Konservasi Air

Embung di Ibu Kota Nusantara. Insert: Menteri Basuki meninjau dan menikmati senja di Embung Mochamad Basuki Hadimuljono di Ibu Kota Nusantara pada Senin (29/7/2024). (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Penajam Paser Utara - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam kunjungan kerjanya mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota Nusantara (IKN), berkesempatan meninjau sambil menikmati senja di Embung Mochamad Basuki Hadimuljono (MBH) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (29/7/2024).

Menteri Basuki mengatakan, saat ini sudah dibangun lebih dari 30 embung di IKN yang akan memiliki fungsi utama untuk konservasi air.

"Embung juga dapat mempengaruhi iklim mikro di IKN, karena itu kita perlu terus membangun embung-embung lainnya hingga 60 unit," ujarnya.

Dikatakan Menteri Basuki, pembangunan embung juga sejalan dengan konsep “smart forest city” yang mempertahankan 70 persen area hijau tak terbangun.

"Kalau sore kita bisa duduk-duduk di Embung A (Embung MBH) ini sambil melihat Istana Garuda dan Istana Negara, serta kantor-kantor Kemenko yang akan selesai dalam waktu dekat," kata Menteri Basuki.

Embung MBH memiliki tampungan 66.000 m3 dan menjadi bagian dari area Sumbu Kebangsaan dekat dengan Istana Negara dan Istana Garuda. Embung juga dilengkapi dengan pedestrian, amphiteater, jogging track, hingga ruang publik.

Pada ujung embung terlihat kawasan perbukitan hijau di balik bilah sayap garuda pada Istana Garuda. Jalur jogging track yang menjadi akses pelintas di kawasan embung, termasuk jembatan kayu yang kokoh. Tampak 6 ekor angsa bermain di tepi embung.