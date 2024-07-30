Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Agung Podomoro (APLN) Raup Laba Rp62,2 Miliar pada Semester I-2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |20:15 WIB
Agung Podomoro (APLN) Raup Laba Rp62,2 Miliar pada Semester I-2024
Laba APLN (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) mencatatkan laba Rp62,2 miliar pada semester I 2024. Di mana berbanding rugi Rp53,2 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, APLN juga mencatatkan marketing sales Rp796,3 miliar (diluar PPn) atau tumbuh 38%, dari periode tahun sebelumnya sebesar Rp 578,5 miliar.

Corporate Secretary APLN Justini Omas mengatakan, melonjaknya marketing sales di semester I tahun ini membuat perusahaan membukukan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp1,89 triliun, naik tipis dibandingkan periode sama tahun 2023 sebesar Rp1,87 triliun.

Sementara laba kotor APLN tumbuh 10,3% dari Rp662,0 miliar pada semester I-2023 menjadi Rp729,8 miliar pada 6 bulan pertama di 2024. "Penjualan apartemen dan rumah toko yang tahun lalu sempat menurun, pada periode tahun ini mengalami kenaikan yang signifikan," kata Justini dalam keterangan resmi, Senin (30/7/2024).

Proyek perumahan APLN diantaranya Podomoro Park Bandung, Bukit Podomoro Jakarta dan Parkland Podomoro Karawang. Sementara segmen apartemen meliputi proyek apartemen Podomoro City Deli Medan dan Podomoro Golf View.

Halaman:
1 2
