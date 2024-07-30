Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jokowi Pamer Tempat Tidur hingga Ruang Kerjanya di IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |11:52 WIB
Jokowi Pamer Tempat Tidur hingga Ruang Kerjanya di IKN
Jokowi Pamer Ruang Kerja di IKN (Foto: Instagram Jokowi)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi pun memamerkan tempat tidur hingga ruang kerjanya di Kantor Presiden IKN.

Jokowi membagikan beberapa foto yang diunggah ke akun Instagram pribadinya mulai duduk di meja kantor hingga ruang tidurnya. Nampak Jokowi tersenyum senang melihat kondisi kantornya.

"Mengawali hari di Kantor IKN dengan energi, pola pikir, dan semangat baru. Langkah awal yang memberikan harapan dan peluang baru untuk masa depan Indonesia yang jauh lebih baik," kata Jokowi dikutip dari unggahan Instagramnya, Selasa (30/7/2024).

 

Jokowi kembali berkantor di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini Selasa 30 Juli 2024. Sudah hari kedua Jokowi berada di IKN. Menurut jadwal, Jokowi akan berkantor di IKN selama 3 hari.

Jokowi di IKN

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana mengungkapkan bahwa Presiden akan menerima jajaran pengamanan.

"Bapak Presiden di Istana Garuda IKN akan menerima jajaran pengamanan Pangdam VI/MLW, Kapolda Kaltim, Danrem 091/ASN, Dandim 0913/PPU Kapolres PPU," kata Yusuf dalam keterangannya.

Selain bertemu dengan jajaran pengamanan, Presiden Jokowi akan menggelar rapat terkait pelayanan, perlindungan dan keamanan kepada masyarakat serta wilayah IKN dan sekitarnya.

"Sekaligus melakukan rapat guna memastikan dan mendapatkan laporan terkait peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, penegakkan hukum, meningkatkan stabilitas dan keamanan di wilayah Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya," kata Yusuf.

"Bapak Presiden ingin Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota yang aman dan tidak ada kejahatan sama sekali," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement