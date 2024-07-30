Jokowi Pamer Tempat Tidur hingga Ruang Kerjanya di IKN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi pun memamerkan tempat tidur hingga ruang kerjanya di Kantor Presiden IKN.

Jokowi membagikan beberapa foto yang diunggah ke akun Instagram pribadinya mulai duduk di meja kantor hingga ruang tidurnya. Nampak Jokowi tersenyum senang melihat kondisi kantornya.

"Mengawali hari di Kantor IKN dengan energi, pola pikir, dan semangat baru. Langkah awal yang memberikan harapan dan peluang baru untuk masa depan Indonesia yang jauh lebih baik," kata Jokowi dikutip dari unggahan Instagramnya, Selasa (30/7/2024).

Jokowi kembali berkantor di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini Selasa 30 Juli 2024. Sudah hari kedua Jokowi berada di IKN. Menurut jadwal, Jokowi akan berkantor di IKN selama 3 hari.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana mengungkapkan bahwa Presiden akan menerima jajaran pengamanan.

"Bapak Presiden di Istana Garuda IKN akan menerima jajaran pengamanan Pangdam VI/MLW, Kapolda Kaltim, Danrem 091/ASN, Dandim 0913/PPU Kapolres PPU," kata Yusuf dalam keterangannya.

Selain bertemu dengan jajaran pengamanan, Presiden Jokowi akan menggelar rapat terkait pelayanan, perlindungan dan keamanan kepada masyarakat serta wilayah IKN dan sekitarnya.

"Sekaligus melakukan rapat guna memastikan dan mendapatkan laporan terkait peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, penegakkan hukum, meningkatkan stabilitas dan keamanan di wilayah Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya," kata Yusuf.

"Bapak Presiden ingin Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota yang aman dan tidak ada kejahatan sama sekali," sambungnya.