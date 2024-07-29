Pak Bas Buka-bukaan Masalah AC Jadi Penyebab Jokowi Tak Tidur Nyenyak di IKN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum bisa tidur dengan nyenyak saat bermalam di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Terkait hal itu, Plt Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun mengatakan alasan Presiden Jokowi tidak tidur nyenyak di IKN dikarenakan ada masalah pada pendingin ruangan alias air conditioner (AC).

“Iya, tadi karena AC-nya,” kata Basuki menjawab pertanyaan awak media terkait mengapa Jokowi tak bisa tidur nyenyak, di Kompleks Istana Garuda, IKN, Senin (29/7/2024).

Lebih lanjut, Basuki mengatakan bahwa ada masalah pada mesin AC yang membuat tempat istirahat Presiden Jokowi tidak dingin. “Ada, ya karena chiller-nya belum terisi air. Ya disini memang open udaranya. Tapi di ruangan lagi dingin, padahal kemarin sudah tumpeng dan doa bersama,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pun mengaku kepada awak media dia tidak nyenyak tidur di IKN. “Gak nyenyak (tidur). Saya ngomong apa adanya,” katanya.