Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pak Bas Buka-bukaan Masalah AC Jadi Penyebab Jokowi Tak Tidur Nyenyak di IKN

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |18:10 WIB
Pak Bas Buka-bukaan Masalah AC Jadi Penyebab Jokowi Tak Tidur Nyenyak di IKN
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ungkap Penyebab Jokowi Tak Tidur Nyenyak di IKN. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum bisa tidur dengan nyenyak saat bermalam di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Terkait hal itu, Plt Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun mengatakan alasan Presiden Jokowi tidak tidur nyenyak di IKN dikarenakan ada masalah pada pendingin ruangan alias air conditioner (AC).

“Iya, tadi karena AC-nya,” kata Basuki menjawab pertanyaan awak media terkait mengapa Jokowi tak bisa tidur nyenyak, di Kompleks Istana Garuda, IKN, Senin (29/7/2024).

Lebih lanjut, Basuki mengatakan bahwa ada masalah pada mesin AC yang membuat tempat istirahat Presiden Jokowi tidak dingin. “Ada, ya karena chiller-nya belum terisi air. Ya disini memang open udaranya. Tapi di ruangan lagi dingin, padahal kemarin sudah tumpeng dan doa bersama,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pun mengaku kepada awak media dia tidak nyenyak tidur di IKN. “Gak nyenyak (tidur). Saya ngomong apa adanya,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement