Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

IKN Disebut Rampung 17 Agustus 2024, Badan Otorita: Itu Salah!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |16:41 WIB
IKN Disebut Rampung 17 Agustus 2024, Badan Otorita: Itu Salah!
Proyek IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan bahwa pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang. Hal ini menepis persepsi publik yang seolah-olah pembangunan IKN selesai saat HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang.

“Saya hanya mengklarifikasi banyak mispersepsi di publik yang saya baca dari data yang saya baca bahwa seolah-olah IKN ini selesai pada tanggal 17 Agustus, itu salah. Ini adalah proyek jangka panjang yang tidak akan selesai dalam waktu dekat,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni usai rapat internal bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Garuda, IKN, Senin (29/7/2024).

Dia pun menegaskan kembali seperti pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya juga Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono bahwa pembangunan IKN tidak seperti kejar-kejaran, ataupun ugal-ugalan.

“Dan poin yang tadi disampaikan oleh pak Bas, kita ini tidak sedang berkejar-kejaran, kita ini tidak sedang ricuh, rusuh, ngebut ya, ugal-ugalan karena perintah Pak Presiden saya dengar berkali-kali, jangan sampai hanya mengejar 17 Agustus (Kemerdekaan), Oktober (pelantikan Presiden terpilih) itu konstruksinya tidak baik,” tegasnya.

Dia pun mencontohkan seperti pembangunan bandara IKN pun mengutamakan keselamatan. Sehingga, ada opsi jika tidak bisa digunakan pada saat 17 Agustus maka akan menggunakan bandara di Balikpapan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement