IKN Disebut Rampung 17 Agustus 2024, Badan Otorita: Itu Salah!

JAKARTA - Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan bahwa pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang. Hal ini menepis persepsi publik yang seolah-olah pembangunan IKN selesai saat HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang.

“Saya hanya mengklarifikasi banyak mispersepsi di publik yang saya baca dari data yang saya baca bahwa seolah-olah IKN ini selesai pada tanggal 17 Agustus, itu salah. Ini adalah proyek jangka panjang yang tidak akan selesai dalam waktu dekat,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni usai rapat internal bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Garuda, IKN, Senin (29/7/2024).

Dia pun menegaskan kembali seperti pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya juga Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono bahwa pembangunan IKN tidak seperti kejar-kejaran, ataupun ugal-ugalan.

“Dan poin yang tadi disampaikan oleh pak Bas, kita ini tidak sedang berkejar-kejaran, kita ini tidak sedang ricuh, rusuh, ngebut ya, ugal-ugalan karena perintah Pak Presiden saya dengar berkali-kali, jangan sampai hanya mengejar 17 Agustus (Kemerdekaan), Oktober (pelantikan Presiden terpilih) itu konstruksinya tidak baik,” tegasnya.

Dia pun mencontohkan seperti pembangunan bandara IKN pun mengutamakan keselamatan. Sehingga, ada opsi jika tidak bisa digunakan pada saat 17 Agustus maka akan menggunakan bandara di Balikpapan.