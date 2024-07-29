Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kapan Investasi Asing Masuk IKN? Begini Jawaban Bahlil

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |15:24 WIB
Kapan Investasi Asing Masuk IKN? Begini Jawaban Bahlil
Investasi di IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara soal kepastian penanaman modal asing (PMA) akan masuk ke IKN.

Dia menyatakan investor asing akan mulai masuk usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai menjabat. Hal ini dikarenakan para investor asing ini dipastikan masuk setelah infrastruktur dasar selesai, yang diperkirakan di akhir tahun 2024.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa infrastruktur dasar ini akan selesai di bulan September, Oktober, November 2024.

"Konstruksinya saya pikir di atas bulan Oktober, sekarang kan infrastruktur dasarnya yang akan kita bangun terlebih dahulu," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Bahkan, dia menyebutkan bahwa beberapa investor asing juga sudah memulai groundbreaking atau peletakan batu pertama. Tak hanya itu, beberapa investor asing pun juga sudah ada yang mulai masuk daftar antrian meskipun dia tidak menyebutkan negara mana secara spesifik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement