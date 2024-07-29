Kapan Investasi Asing Masuk IKN? Begini Jawaban Bahlil

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara soal kepastian penanaman modal asing (PMA) akan masuk ke IKN.

Dia menyatakan investor asing akan mulai masuk usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai menjabat. Hal ini dikarenakan para investor asing ini dipastikan masuk setelah infrastruktur dasar selesai, yang diperkirakan di akhir tahun 2024.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa infrastruktur dasar ini akan selesai di bulan September, Oktober, November 2024.

"Konstruksinya saya pikir di atas bulan Oktober, sekarang kan infrastruktur dasarnya yang akan kita bangun terlebih dahulu," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Bahkan, dia menyebutkan bahwa beberapa investor asing juga sudah memulai groundbreaking atau peletakan batu pertama. Tak hanya itu, beberapa investor asing pun juga sudah ada yang mulai masuk daftar antrian meskipun dia tidak menyebutkan negara mana secara spesifik.