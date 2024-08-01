JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menguat di sesi pertama. Indeks naik 0,75% atau 54,21 poin ke level 7.309.
Siang ini, Kamis (1/8/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 7,41 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,93 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 587.668 kali. Adapun, sebanyak 292 saham harganya naik, 260 saham harganya turun dan 219 saham lain harganya stagnan.
Sektor siklikal menguat sebesar 0,81 persen, sektor properti naik 0,75 persen, sektor bahan baku naik 0,74 persen, sektor transportasi naik 0,70 persen, sektor keuangan naik 0,65 persen, sektor energi naik 0,31 persen, sektor kesehatan naik 0,20 persen, sektor teknologi naik 0,15 persen dan sektor non siklikal naik 0,13 persen. Sedangkan sektor industri turun 0,64 persen dan sektor infrastruktur turun 0,20 persen.
Adapun, indeks LQ45 naik 0,96 persen ke level 922, indeks MNC36 naik 0,94 persen ke level 346, indeks IDX30 naik 1,08 persen ke level 459, serta indeks JII naik 0,58 persen ke level 515.
Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY) naik 30,14 persen ke Rp95, PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) naik 19,44 persen ke Rp430, dan PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) naik 16,67 persen ke Rp7.