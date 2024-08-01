MNC Asset Blakblakan Kondisi Pasar ke Perusahaan Penjaminan Daerah

JAKARTA - PT MNC Asset Management bersama Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) mempererat sinergitas. Hal ini ditandai dengan dukungan MNC Asset Management terhadap rapat kerja nasional Aspenda di iNews Tower, Jakarta Pusat.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi mengatakan, dukungan perusahaan berupa memberikan informasi perihal kondisi pasar (market) nasional dan nasional saat ini. Kabar ini penting lantaran market terus mengalami volatilitas.

“Di tengah kondisi market yang volatilitas saat ini, kami selaku perusahaan manajer investasi akan selalu mendukung untuk memberikan update tentang kondisi pasar, seperti yang dilakukan pada hari ini,” ujar Dimas, Kamis (1/8/2024).

Tak hanya itu, MNC Asset Management juga memberikan peluang investasi reksa dana, di saat volatilitas makro perekonomian nasional dan dampak lain dari pemilu di Amerika Serikat (AS).

“Hal ini juga sebagai bentuk dukungan kami terhadap Aspenda untuk menentukan arah pengelolaan dananya,” paparnya.

Harapannya sinergi MNC Asset Management dan Aspenda dapat memberikan dampak positif bagi industri keuangan di daerah.