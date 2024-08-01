Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Asset Blakblakan Kondisi Pasar ke Perusahaan Penjaminan Daerah

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |12:09 WIB
MNC Asset Blakblakan Kondisi Pasar ke Perusahaan Penjaminan Daerah
Sinergi MNC Asset dengan Aspenda. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Asset Management bersama Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) mempererat sinergitas. Hal ini ditandai dengan dukungan MNC Asset Management terhadap rapat kerja nasional Aspenda di iNews Tower, Jakarta Pusat.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi mengatakan, dukungan perusahaan berupa memberikan informasi perihal kondisi pasar (market) nasional dan nasional saat ini. Kabar ini penting lantaran market terus mengalami volatilitas.

“Di tengah kondisi market yang volatilitas saat ini, kami selaku perusahaan manajer investasi akan selalu mendukung untuk memberikan update tentang kondisi pasar, seperti yang dilakukan pada hari ini,” ujar Dimas, Kamis (1/8/2024).

Tak hanya itu, MNC Asset Management juga memberikan peluang investasi reksa dana, di saat volatilitas makro perekonomian nasional dan dampak lain dari pemilu di Amerika Serikat (AS).

“Hal ini juga sebagai bentuk dukungan kami terhadap Aspenda untuk menentukan arah pengelolaan dananya,” paparnya.

Harapannya sinergi MNC Asset Management dan Aspenda dapat memberikan dampak positif bagi industri keuangan di daerah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/278/3181313/mnc_asset_management-V5qy_large.jpg
Edukasi Reksa Dana, MNC Asset Management dan IDX Jawa Timur Gelar Webinar Sekolah Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179028/edukasi_reksa_dana_di_untag_surabaya-28kf_large.jpg
MNC Sekuritas dan Sucorinvest Asset Management Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Untag Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177908/mnc_asset_management-qksv_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management-IDX Islamic: Kupas Tuntas Keunggulan Reksa Dana Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/622/3177294/mnc_asset_management-1M5H_large.jpg
MNC Asset Management dan BJB Sekuritas Sinergi Perluas Akses Investasi Reksa Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175023/mnc_asset_management-MXcD_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management X Andhika Widjojo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/278/3173653/mnc_asset_management-QVzq_large.jpg
MNC Asset Management Raih Penghargaan di Acara Best Sharia Awards 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement