MNC Sekuritas dan MNC Asset Tawarkan Promo Gercep Aktivasi Auto Invest

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, sukuk dan produk turunan lainnya.

MNC Sekuritas bekerja sama dengan MNC Asset Management mengajak investor untuk berpartisipasi dalam promo Gercep Aktivasi Auto Invest.

Investor dapat memperoleh unit penyertaan reksa dana senilai Rp100.000 dengan mengaktifkan fitur Auto Invest di aplikasi MotionTrade, serta mencapai net subscription produk MNC Dana Lancar minimum Rp 50 juta selama periode program berlangsung.

Dengan mengaktifkan fitur Auto Invest, investor dapat memaksimalkan imbal hasil investasi karena dana mengendap di Rekening Dana Nasabah (RDN) akan dibelikan produk Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) MNC Dana Lancar secara otomatis atas persetujuan nasabah.