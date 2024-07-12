MNC Sekuritas Gelar Webinar Gratis Bertajuk Belajar Teknikal dari Nol

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan edukasi dan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan produk turunan lainnya.

Mengenal analisis teknikal sangatlah penting bagi investor maupun trader dalam instrumen saham. Mempelajari analisis teknikal bertujuan agar investor atau trader dapat menilai kondisi pasar saat ini berdasarkan histori harga di masa lampau, sekaligus memberikan gambaran atau prediksi tentang pergerakan pasar di masa depan.

Terdapat berbagai macam indikator, grafik, maupun metode dalam analisis teknikal yang dapat digunakan oleh seorang investor atau trader dalam menjalankan analisis teknikal. Jika Anda investor atau trader pemula, mungkin membaca pola pergerakan saham akan terasa membingungkan dan tidak mudah. Namun, jangan khawatir!