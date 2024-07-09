Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Rawan Lanjutkan Koreksi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |09:04 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Rawan Lanjutkan Koreksi
Riset MNC Sekuritas untuk Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas dalam risetnya memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat melanjutkan pelemahan hari ini. Di mana sebelumnya terkoreksi 0,03% ke 7.250 disertai dengan munculnya volume penjualan.

Analis MNC Sekuritas memprediksi, penguatan IHSG akan cenderung terbatas untuk menguji 7.265-7.282.

"Sehingga IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji rentang koreksi 6.987-7.139," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (9/7/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7,099, 6,945 dan resistance 7.282, 7.356.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ANTM - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1,310-1,345

Target Price: 1,400, 1,475

Stoploss: below 1,280

ARTO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2,030-2,210

Target Price: 2,520, 2,800

Stoploss: below 1,895

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/278/3042554/ihsg-diprediksi-tertekan-saham-saham-big-caps-4AE8HcN4PM.jpg
IHSG Diprediksi Tertekan Saham-Saham Big Caps
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3042108/ihsg-bertahan-di-zona-hijau-pada-jeda-makan-siang-4nAibrYGh9.jpg
IHSG Bertahan di Zona Hijau pada Jeda Makan Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3041996/ihsg-menguat-0-21-ke-7-257-di-pembukaan-perdagangan-7SXqQfhmnV.jpg
IHSG Menguat 0,21% ke 7.257 di Pembukaan Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3041962/ihsg-diprediksi-turun-di-bawah-7-200-M3qzjwr6UO.jpg
IHSG Diprediksi Turun di Bawah 7.200
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/278/3041574/ihsg-merosot-0-54-ke-7-249-di-sesi-i-aRs0iEWv8O.jpg
IHSG Merosot 0,54% ke 7.249 di Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/278/3041493/bel-perdagangan-ihsg-turun-tipis-ke-7-287-8Lsb7U4oD8.jpg
Bel Perdagangan, IHSG Turun Tipis ke 7.287
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement