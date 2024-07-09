Riset MNC Sekuritas: IHSG Rawan Lanjutkan Koreksi

Riset MNC Sekuritas untuk Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - MNC Sekuritas dalam risetnya memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat melanjutkan pelemahan hari ini. Di mana sebelumnya terkoreksi 0,03% ke 7.250 disertai dengan munculnya volume penjualan.

Analis MNC Sekuritas memprediksi, penguatan IHSG akan cenderung terbatas untuk menguji 7.265-7.282.

"Sehingga IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji rentang koreksi 6.987-7.139," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (9/7/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7,099, 6,945 dan resistance 7.282, 7.356.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ANTM - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1,310-1,345

Target Price: 1,400, 1,475

Stoploss: below 1,280

ARTO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2,030-2,210

Target Price: 2,520, 2,800

Stoploss: below 1,895