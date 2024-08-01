Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos OJK Tak Bakal Terbitkan Aturan Restrukturisasi KUR

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |13:26 WIB
Bos OJK Tak Bakal Terbitkan Aturan Restrukturisasi KUR
Ketua OJK Mahendra Siregar soal Restrukturisasi KUR (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan pihaknya tak akan mengeluarkan Peraturan OJK atau POJK. Hal ini merespons keinginan pemerintah memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit.

Mahendra menyatakan aturan tersebut khususnya untuk segmen KUR yang tidak perlu diterbitkan.

"Nggak perlu (POJK). Sebenarnya aturan yang dimaksud untuk pelaksanaan restrukturisasi itu sudah bisa dilakukan, tapi mensinkronisasikannya dengan keputusan pemerintah," ungkap Mahendra saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (1/8/2024).

Lebih lanjut, Mahendra mengatakan, restrukturisasi yang diusulkan pemerintah juga merupakan kredit yang akad pada periode 2022, sehingga kredit tersebut masuk masuk dalam masa normal, bukan pada periode pandemi Covid-19.

"Nah itu penyesuaiannya justru di aspek kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Mahendra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181141/bos_ojk-luo1_large.PNG
Kinerja Pasar Modal Moncer, Bos OJK: IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180349/ojk-ljGL_large.png
OJK Usul Kebijakan Hapus Kredit Macet UMKM Kembali Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178491/ojk-btAY_large.jpg
Bos OJK soal Efek Dana Rp200 Triliun Purbaya: Kredit Naik dan Bunga Bank Himbara Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177993/ojk-si4O_large.jpg
Perpres Karbon Baru Terbit, OJK Sebut Bisa Tingkatkan Likuiditas Transaksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/470/3177788/kpr-O6nN_large.jpg
Purbaya Sebut SLIK Hambat KPR, OJK: Bukan Penentu 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement