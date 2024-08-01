Jokowi: Peragaan Busana AI Elon Musk Jadi Potensi Bisnis

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa inovasi teknologi peragaan busana yang memakai kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang diciptakan Elon Musk menjadi potensi bisnis di masa depan.

Menurutnya dalam video peragaan busana yang diunggah melalui akun X CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk, sejumlah tokoh dunia menjadi model dengan berbagai busana yang dipakai.

"Modelnya menggunakan wajah-wajah para tokoh dunia, mulai dari Elon Musk sendiri, Presiden Donald Trump, Presiden Kim Jong Un, Ketua Dewan Amerika Nancy Pelosi, Tim Cook, PM Justin Trudeu, Hillary Clinton, Mark Zuckerberg, dan Presiden Barrack Obama. Ini akan menjadi potensi bisnis ke depan," kata Presiden Jokowi di JCC Senayan Jakarta dikutip Antara, Kamis (1/8/2024).

Jokowi juga menuturkan bahwa transformasi digital, khususnya bidang ekonomi, bidang keuangan sangat penting apalagi dengan pesatnya teknologi saat ini.

Banyak sektor bisnis kini sudah beralih menggunakan teknologi AI mulai dari administrasi, jasa, hiburan hingga peragaan busana seperti yang dilakukan Elon Musk.