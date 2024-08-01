Menhub: Bandara IKN Bakal Layani Penerbangan Indonesia-Eropa

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa Bandara IKN (Ibu Kota Nusantara) akan mampu melayani penerbangan langsung dari Indonesia - Eropa jika rampung seluruhnya.

Dia menjelaskan hal ini berdasarkan spesifikasi rancangan konstruksi yang dibuat. Sebab panjang landasan pacu yang dibangun lebih besar yaitu 3.000 meter dibandingkan spesifikasi bandara pada umumnya di Indonesia 2.200 - 2.400 meter.

Perbedaan panjang landasan pacu inilah, yang menurut Menhub menjadi salah satu kriteria untuk menerbangkan pesawat langsung Indonesia - Eropa. Meskipun, masih banyak kriteria lainnya menyangkut jenis pesawat, dan lain sebagainya.

"Kalau yang ada di Balikpapan itu kan 2.400 meter(runway), itu terbangnya bisa paling banter 6-8 jam, kalau ini (Bandara IKN) bisa belasan jam, jadi itu potensial dan kita bangun 3.000 meter," kata Menhub di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Lebih lanjut, Menhub menambahkan dengan besarnya bandara yang saat ini tengah di bangun di IKN, maka akan mampu menampung pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 yang memiliki kapasitas terbang sepanjang 9.695 hingga 17.594 km.