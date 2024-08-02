Capaian 10 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, Infrastruktur Telah Dirasakan Manfaatnya oleh Masyarakat

Menteri Basuki menerima Constructing Excellence Awards bersama beberapa menteri pada Refleksi dan Catatan 10 Tahun Pemerintahan Jokowi di Jakarta, Rabu (31/7). (Foto: dok Kementerian PUPR)

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendamping Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Pengukuhan Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) masa bakti 2024-2029 sekaligus

Refleksi dan Catatan 10 Tahun Pemerintahan Joko Widodo dalam Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Investasi di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menerima penghargaan dari Gapensi sebagai Bapak Konstruksi Indonesia atas kesuksesan pembangunan infrastruktur dan investasi selama satu dekade ini.

Penghargaan Constructing Excellence Awards juga diberikan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.

"Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini world competitiveness ranking kita naik dari 34 melompat ke 27. Daya saing, itu yang ingin kita raih dari pembangunan yang ada selain, tentu saja, kemanfaatan dari infrastruktur itu untuk rakyat, karena kita memang sekarang ini berkompetisi bersaing dengan negara lain," kata Presiden Jokowi.