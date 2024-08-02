Riset MNC Sekuritas: IHSG Rawan Koreksi

Riset MNC Sekuritas untuk Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - MNC Sekuritas memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rawan koreksi hari ini. IHSG sebelumnya pada perdagangan kemarin menguat 0,97% ke 7.325 dan masih didominasi oleh volume pembelian.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, selama IHSG belum mampu break 7.354 sebagai resistance terdekatnya, saat ini penguatan IHSG akan relatif pendek dan akan rawan terkoreksi kembali.

"Sehingga pergerakan IHSG masih rawan melanjutkan koreksinya. Adapun area koreksi IHSG diperkirakan akan menguji ke rentang 7.026-7.103," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (2/8/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.207, 7.099 dan resistance 7.354, 7.396.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

INKP - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 7,950-8,075

Target Price: 8,725, 8,975

Stoploss: below 7,750