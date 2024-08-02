Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Makin Bersinar di Level 7.200-7.354

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |07:57 WIB
IHSG Diprediksi Makin Bersinar di Level 7.200-7.354
IHSG Diprediksi Menguat Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi kembali menguat pada perdagangan hari ini. Indeks saham akan bergerak pada level 7.200–7.354.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto menjelaskan, dari perdagangan sebelumnya IHSG mengalami rebound menyambut sentimen statement The Fed tentang potensi pemangkasan suku bunga.

"IHSG masih dalam koreksi sehat, terbentuk pola konsolidasi antara support 7.200 dan resistance 7.354," tulis William dalam analisisnya, Jumat (2/8/2024).

Secara analisis teknikal, IHSG akan kembali berhadapan dengan resistance 7.354. Resistance ini menghadang pergerakan IHSG sehingga cukup lama mengalami konsolidasi di area 7.200 – 7.354.

"Perkiraan kami, IHSG bisa menghampiri level resistance ini, namun belum berakhir ditembus pada perdagangan akhir pekan ini," katanya.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat sebesar 70.22 poin (+0.97%) menuju 7325.98 pada perdagangan hari Kamis 1 Agustus 2024.

Sebanyak 296 saham menguat, 262 saham menurun, dan 229 saham tidak mengalami perubahan harga pada perdagangan kemarin. Nilai transaksi mencapai 9.4T (all market).

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal.

TLKM, wait and see, support 2720, resistance 3040.

Pengujian support pada 2720, tren melemah dan ada sentimen negatif dari kinerja.

INDF, buy, support 5850, resistance 6325.

Potensi membentuk demand zone pada area 5850 – 6325.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/278/3067602/6-aksi-korporasi-hari-ini-ada-rups-bank-jatim-hingga-kino-UVHbVraAOD.jpeg
6 Aksi Korporasi Hari Ini Ada RUPS Bank Jatim hingga KINO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/278/3057596/daftar-12-aksi-emiten-hari-ini-rups-hingga-tebar-dividen-LRGTmkjR7w.jpeg
Daftar 12 Aksi Emiten Hari Ini, RUPS hingga Tebar Dividen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/278/3057212/ihsg-besok-diprediksi-menguat-data-inflasi-jadi-penopang-fGcOtiNc9O.jpg
IHSG Besok Diprediksi Menguat, Data Inflasi Jadi Penopang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/278/3057242/data-manufaktur-jadi-sentimen-ihsg-pekan-depan-GxmmaMv9Nv.jpeg
Data Manufaktur Jadi Sentimen IHSG Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/278/3056564/ihsg-meroket-ke-level-7-670-di-akhir-perdagangan-aUK3VWe2vs.jpg
IHSG Meroket ke Level 7.670 di Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/278/3056410/ihsg-sesi-i-naik-0-41-ke-level-7-658-uPf45XO82v.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,41% ke Level 7.658
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement