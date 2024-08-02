IHSG Diprediksi Makin Bersinar di Level 7.200-7.354

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi kembali menguat pada perdagangan hari ini. Indeks saham akan bergerak pada level 7.200–7.354.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto menjelaskan, dari perdagangan sebelumnya IHSG mengalami rebound menyambut sentimen statement The Fed tentang potensi pemangkasan suku bunga.

"IHSG masih dalam koreksi sehat, terbentuk pola konsolidasi antara support 7.200 dan resistance 7.354," tulis William dalam analisisnya, Jumat (2/8/2024).

Secara analisis teknikal, IHSG akan kembali berhadapan dengan resistance 7.354. Resistance ini menghadang pergerakan IHSG sehingga cukup lama mengalami konsolidasi di area 7.200 – 7.354.

"Perkiraan kami, IHSG bisa menghampiri level resistance ini, namun belum berakhir ditembus pada perdagangan akhir pekan ini," katanya.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat sebesar 70.22 poin (+0.97%) menuju 7325.98 pada perdagangan hari Kamis 1 Agustus 2024.

Sebanyak 296 saham menguat, 262 saham menurun, dan 229 saham tidak mengalami perubahan harga pada perdagangan kemarin. Nilai transaksi mencapai 9.4T (all market).

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal.

TLKM, wait and see, support 2720, resistance 3040.

Pengujian support pada 2720, tren melemah dan ada sentimen negatif dari kinerja.

INDF, buy, support 5850, resistance 6325.

Potensi membentuk demand zone pada area 5850 – 6325.