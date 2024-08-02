Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LPS Jamin 583,8 Juta Rekening di Bank hingga Juni 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |14:09 WIB
LPS Jamin 583,8 Juta Rekening di Bank hingga Juni 2024
Rekening Bank (Foto: Okezone)
JAKARTA - Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) melaporkan telah menjamin 99,94% atau setara 583.822.118 dari total rekening untuk nasabah bank umum hingga akhir Juni 2024.

Sementara untuk nasabah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), LPS telah menjamin sebesar 99,98% dari total rekening atau setara 15.381.828 rekening.

"LPS secara berkala terus melakukan asesmen dan evaluasi terhadap dinamika suku bunga simpanan, kinerja perbankan, ekonomi dan SSK dalam kaitannya dengan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sehingga dapat tetap akomodatif dalam mendukung pemulihan ekonomi dan intermediasi perbankan," jelas Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kuartal II 2024 di Kantor Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Purbaya merincikan, pada periode penetapan reguler Mei 2024, Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS memutuskan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yaitu 4,25 persen untuk simpanan Rupiah di Bank Umum dan 6,75 persen untuk simpanan Rupiah di BPR, serta 2,25 persen untuk simpanan valuta asing (valas) di Bank Umum.

"Kebijakan LPS di bidang penjaminan simpanan dan resolusi bank tetap diarahkan untuk mendukung kinerja ekonomi, pemeliharaan stabilitas SSK serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan," urainya.

Telusuri berita finance lainnya
