Menteri ESDM: B40 Diterapkan pada 2025

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan meluncurkan campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) yakni Bahan Bakar Nabati (BBN) yang berasal dari tetes tebu (bioetanol) dan minyak sawit (biodiesel) dengan konsentrasi campuran 40% (B40) pada 2025 mendatang.

"Kita udah mulai masuk ke B35 InsyaAllah tahun depan B40 sudah bisa jalan, sudah ada kesepakatan. Kemudian juga kita akan coba nanti bietanol," jelas Menteri ESDM Arifin Tasrif ketika ditemui di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas), Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM memang telah melakukan uji coba perdana penggunaan biodiesel B40 pada kereta api pada akhir Juli 2024 lalu.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, uji coba campuran 60 persen solar dan 40 persen kelapa sawit ini menjadi solusi strategis untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi gas buang.

"Kami berharap semua uji penggunaan bisa selesai Desember ini sehingga penggunaan B40 secara penuh bisa dilakukan tahun 2025," ujar Eniya bebeapa waktu lalu.