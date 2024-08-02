Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadwal Keberangkatan 11 Kereta Dialihkan dari Gambir ke Jatinegara Mulai Besok, Ini Daftarnya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |20:30 WIB
Jadwal Keberangkatan 11 Kereta Dialihkan dari Gambir ke Jatinegara Mulai Besok, Ini Daftarnya
Kereta Api di Stasiun Gambir (Foto: KAI)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI melakukan pengaturan operasi 11 kereta api jarak jauh untuk keberangkatan Stasiun Gambir. Di mana 11 kereta api yang tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, akan diberhentikan di stasiun tersebut pada Sabtu (3/8/2024) besok.

Perubahan sementara pola operasi kereta lantaran akan ada aksi damai bela Palestina yang digelar di Kantor Kedutaan Besar Amerika (AS), Jakarta Pusat.

Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menyatakan perubahan itu untuk menghindari keterlambatan calon penumpang karena potensi kemacetan arus lalu lintas di sekitaran jalan menuju Stasiun Gambir.

"Pada saat normal kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, namun khusus hari Sabtu keberangkatan KA antara pukul 09.00 WIB sampai 12:00 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang," ujar Ixfan, Jumat (2/8/2024).

Dia memastikan, tidak ada perubahan waktu keberangkatan kereta.

Berikut, daftar perjalanan kereta api jarak jauh yang yang diberhentikan di Stasiun Jatinegara

Halaman:
1 2
