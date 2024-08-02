Harga BBM Pertamina Terbaru di Banten, Jakarta dan Jawa Barat

JAKARTA - PT Pertamina telah menyesuaikan harga BBM Non Subsidi yang terdiri dari Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, Pertamina Dex dan Dexlite. Sementara itu, produk Pertamax tidak mengalami perubahan harga.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan mengatakan, penyesuaian harga ini pun dilakukan di seluruh wilayah operasional Pertamina Patra Niaga termasuk di wilayah Regional Jawa Bagian Barat yang meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

"Penyesuaian di awal Agustus ini berlaku di seluruh wilayah, termasuk di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Di ketiga wilayah ini harga BBM untuk produk Pertamax tetap di harga Rp12.950 per liter, sedangkan Pertamax Green disesuaikan menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp13.900 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp15.450 dari sebelumnya Rp14.400 per liter, Dexlite menjadi Rp15.350 dari sebelumnya Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex di harga Rp15.650 dari sebelumnya Rp15.100 per liter," papar Eko, Jumat (2/8/2024).

"Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%," tambahnya.

Adapun penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD).