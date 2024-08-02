Daftar Lengkap Kenaikan Harga BBM Pertamina dari Aceh hingga Papua

JAKARTA - Pertamina menaikan harga BBM non subsidi per Agustus 2024. Pertamax Turbo hingga Dexlite kini dijual lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

Penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD) dan mulai berlaku per hari ini, Jumat (2/8/2024).

Adapun dengan penyesuaian di awal Agustus ini maka untuk wilayah DKI Jakarta, Pertamax tetap di harga Rp12.950 per liter, Pertamax Green disesuaikan menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp13.900 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp15.450 dari sebelumnya Rp14.400 per liter.

Dexlite menjadi Rp15.350 dari sebelumnya Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex di harga Rp15.650 dari sebelumnya Rp15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta.

Sementara itu untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Namun demikian, penting diketahui bahwa harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina yang berlaku di SPBU seluruh Indonesia per hari ini, Jumat (2/8/2024):

Aceh

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp15.450

Dexlite Rp15.350

Pertamina Dex Rp15.650

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax Rp12.100

Dexlite Rp14.100

Sumatera Utara

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

Sumatera Barat

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp16.150

Dexlite Rp16.050

Pertamina Dex Rp16.350

Riau

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp16.150

Dexlite Rp16.050

Pertamina Dex Rp16.350

Kepulauan Riau

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp16.150

Dexlite Rp16.050

Pertamina Dex Rp16.350

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax Rp12.600

Pertamax Turbo Rp14.700

Dexlite Rp14.600

Pertamina Dex Rp14.900

Jambi

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

Bengkulu

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp16.150

Dexlite Rp16.050

Pertamina Dex Rp16.350

Sumatera Selatan

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

Bangka Belitung

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

Lampung

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp15.800

Dexlite Rp15.700

Pertamina Dex Rp16.000

Banten

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp15.450

Pertamax Green Rp15.000

Dexlite Rp15.350

Pertamina Dex Rp15.650