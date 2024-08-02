JAKARTA - Pertamina menaikan harga BBM non subsidi per Agustus 2024. Pertamax Turbo hingga Dexlite kini dijual lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.
Penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD) dan mulai berlaku per hari ini, Jumat (2/8/2024).
Adapun dengan penyesuaian di awal Agustus ini maka untuk wilayah DKI Jakarta, Pertamax tetap di harga Rp12.950 per liter, Pertamax Green disesuaikan menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp13.900 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp15.450 dari sebelumnya Rp14.400 per liter.
Dexlite menjadi Rp15.350 dari sebelumnya Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex di harga Rp15.650 dari sebelumnya Rp15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta.
Sementara itu untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.
Namun demikian, penting diketahui bahwa harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.
Berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina yang berlaku di SPBU seluruh Indonesia per hari ini, Jumat (2/8/2024):
Aceh
Pertamax Rp13.200
Pertamax Turbo Rp15.450
Dexlite Rp15.350
Pertamina Dex Rp15.650
Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Pertamax Rp12.100
Dexlite Rp14.100
Sumatera Utara
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp15.800
Dexlite Rp15.700
Pertamina Dex Rp16.000
Sumatera Barat
Pertamax Rp13.800
Pertamax Turbo Rp16.150
Dexlite Rp16.050
Pertamina Dex Rp16.350
Riau
Pertamax Rp13.800
Pertamax Turbo Rp16.150
Dexlite Rp16.050
Pertamina Dex Rp16.350
Kepulauan Riau
Pertamax Rp13.800
Pertamax Turbo Rp16.150
Dexlite Rp16.050
Pertamina Dex Rp16.350
Free Trade Zone (FTZ) Batam
Pertamax Rp12.600
Pertamax Turbo Rp14.700
Dexlite Rp14.600
Pertamina Dex Rp14.900
Jambi
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp15.800
Dexlite Rp15.700
Pertamina Dex Rp16.000
Bengkulu
Pertamax Rp13.800
Pertamax Turbo Rp16.150
Dexlite Rp16.050
Pertamina Dex Rp16.350
Sumatera Selatan
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp15.800
Dexlite Rp15.700
Pertamina Dex Rp16.000
Bangka Belitung
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp15.800
Dexlite Rp15.700
Pertamina Dex Rp16.000
Lampung
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp15.800
Dexlite Rp15.700
Pertamina Dex Rp16.000
Banten
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp15.450
Pertamax Green Rp15.000
Dexlite Rp15.350
Pertamina Dex Rp15.650