Harga BBM Naik di Seluruh Indonesia! Ini Perbandingan BBM Pertamina Vs Shell-BP dan Vivo

, Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |08:02 WIB

Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell dan Vivo. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - Pertamina akhirnya ikut menaikan harga BBM per Agustus 2024. Di mana sebelumnya, Shell, BP AKR hingga Vivo sudah menaikan harga bahan bakarnya di awal bulan ini.

Perbandingan harga BBM di Indonesia pun semakin beragam. Masyarakat dapat memilih bensin mana yang mau digunakan dan tepat untuk kendaraannya.

Berikut Okezone rangkum daftar lengkap kenaikan harga BBM per Agustus 2024:

Pertamina

Pertalite tetap Rp10.000 per liter.

Solar tetap Rp6.800 per liter.

Pertamax tetap Rp12.950 per liter.

Pertamax Green naik dari Rp13.900 menjadi Rp15.000 per liter.

Pertamax Turbo naik dari Rp14.400 menjadi Rp15.450 per liter.

Dexlite naik dari Rp14.550 menjadi Rp15.350 per liter.

Pertamina Dex naik dari Rp15.100 menjadi Rp15.650 per liter.

Shell

Shell Super naik dari Rp13.810 menjadi Rp14.520 per liter.

Shell V-Power naik dari Rp14.700 menjadi Rp15.370 per liter.

Shell V-Power Diesel naik dari Rp15.320 menjadi Rp15.810 per liter.

Shell V-power Nitro+ naik dari Rp14.930 menjadi Rp15.600 per liter.