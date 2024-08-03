Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini

10 saham paling cuan dalam sepekan (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham yang paling cuan sepanjang pekan ini. Berdasarkan perdagangan periode 29 Juli - 2 Agustus 2024, saham PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR) memimpin barisan top gainers. AGAR melesat 125% di Rp450 per saham.

Posisi kedua top gainers ditempati oleh PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) yang terbang 107,95% di Rp366.

Adapun posisi ketiga diduduki PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) yang naik 71,43% di Rp456 per saham. Penguatan SMDM dipicu rencana akuisisi oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE).

Melansir data BEI, Sabtu (3/8), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini:

1. PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR) melesat 125,00% di Rp450 dari Rp200

2. PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) melejit 107,95% di Rp366 dari Rp176

3. PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) menguat 71,43% di Rp456 dari Rp266

4. PT Artha Mahiya Investama Tbk (AIMS) menanjak 67,13% di Rp605 dari Rp362

5. PT Sunindo Pratama Tbk (SUNI) melambung 43,56% di Rp725 dari Rp505