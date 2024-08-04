Emas Antam Masih Dijual Rp1.428.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam tidak mengalami perubahan harga hari ini. Emas Antam stagnan di Rp1.428.000 per gram.

Sejalan dengan harga emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan stagnan di level Rp1.281.000.

Mengutip laman logammulia.com, Minggu (4/8/2024), harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

Emas 0,5 gram: Rp764.000

Emas 1 gram: Rp1.428.000

Emas 2 gram: Rp2.796.000

Emas 3 gram: Rp4.169.000

Emas 5 gram: Rp6.915.000