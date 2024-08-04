Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Ungkap PSSI Dapat Rp127,1 Miliar, untuk Apa?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |15:55 WIB
Sri Mulyani Ungkap PSSI Dapat Rp127,1 Miliar, untuk Apa?
Training Center PSSI di IKN, Kalimantan Timur. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp127 miliar untuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Dana bagi PSSI melalui anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tersebut untuk empat keperluan.

Dana tersebut digunakan PSSI untuk perlengkapan dan operasional training center PSSI di IKN, pelaksanaan training camp dan tournament timnas Indonesia pria dan wanita baik di dalam maupun luar negeri.

Kemudian ada juga dana untuk penyelenggaraan event and competition, termasuk di dalamnya bantuan untuk penyelenggaraan Liga 3 dan pelaksanaan technical and governance termasuk di dalamnya pelatihan pelatih dan wasit sepak bola.

"Selain itu terdapat anggaran Rp8.329.257.795 untuk bantuan/fasilitasi penyelenggaraan Pelatnas U23 untuk Kualifikasi Olimpiade," imbuh Sri Mulyani, dalam Instagramnya, Minggu (4/8/2024).

Adapun pada 2024 ini, APBN dengan anggaran Rp2,87 triliun membiayai renovasi dan pembangunan 21 stadion di berbagai lokasi.

Rinciannya, 21 stadion berlokasi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Untuk stadion di Aceh, diantaranya Stadion Harapan Bangsa dengan pagu Rp324,56 miliar dan progres 89,51 persen serta Stadion Dimurthala dengan pagu Rp84,1 miliar dan progres 89,45 persen.

Stadion di Sumatera Utara diantaranya Stadion Utama Sumatera Utara dengan pagu Rp587 miliar dan progres 77,28 persen serta Stadion Teladan, Medan, dengan pagu Rp275,39 miliar dan progres 25,20 persen.

Berikutnya yaitu Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan dengan pagu Rp64,2 miliar dan progres 37,58 persen. Kemudian, Stadion Demang Lehman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan pagu Rp108,48 miliar dan progres 31,01 persen.

Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur diberikan pagu Rp74,58 miliar dengan progres 42,56 persen. Selanjutnya Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten dengan pagu Rp47,75 miliar dan progres 14,68 persen.

Untuk stadion di Jawa Barat, terdapat empat stadion yang diberikan pagu oleh APBN, diantaranya Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor senilai Rp54,78 miliar dan progres 85,76 persen; Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi Rp29,52 miliar dan progres 89,31 persen; Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi Rp42,44 miliar dan progres 70,97 persen; serta Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung Rp40,45 miliar dan progres 82,67 persen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
