Penampakan Kereta Tanpa Rel Tiba di IKN, Produksi China

JAKARTA – Kereta tanpa rel sudah sampai di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Ini adalah transportasi massal berbasis listrik, teknologi yang dipakai saat kendaraan beroperasi memakai teknologi otonom.

Kendaraan ini beroperasi di atas jalan dengan menggunakan virtual track sebagai alat pemandu. Oleh karena itu, menarik untuk diikuti karena Autonomous Rail Rapid Transit (ART) ini baru tiba di Ibu Kota Nusantara.

“Kami berharap ART menjadi ikon transportasi yang ada di IKN, karena memiliki keunggulan tidak menggunakan rel melainkan dengan cara mengidentifikasi adanya marka jalan,” ucap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam unggahan instagramnya @budikaryas, Minggu (4/8/2024).

Sebelum acara Kemerdekaan Republik Indonesia, alat transportasi ini sudah dilakukan tahap ujicoba di IKN.

“Autonomous Rail Rapid Transit (ART) telah hadir di Balikpapan dan akan dilakukan uji coba di IKN. Sejalan dengan hasil rapat dengan Pak Presiden RI Joko Widodo bahwa ART akan menjadi transportasi feeder juga bagian pergerakan pada area Sumbu Barat, Sumbu Timur dan beberapa tempat lainnya saat 17 Agustus 2024,” ungkapnya.

Perusahaan dari Tiongkok ini yaitu China Railway Rolling Stock Corportation (CRRC), memberikan tahap uji coba gratis untuk ART ini.

“Dari Agustus - Desember Indonesia mendapatkan free trial dari China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), untuk kedepannya akan menggunakan skema Buy The Service,” ujar Budi.