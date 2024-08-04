Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Air Minum IKN dari Keran Mulai Beroperasi 10 Agustus 2024

Delvicka Afriantina , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |14:05 WIB
Air Minum IKN dari Keran Mulai Beroperasi 10 Agustus 2024
Fasilitas Air IKN Mengalir 10 Agustus 2024. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Fasilitas air minum IKN beroperasi 10 Agustus 2024. Hal ini diungkap Menteri PUPR sekaligus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuldjono.

Basuki menjelaskan, fasilitas air minum mulai dari Instalasi Pengolahan Air (IPA), pipa transmisi, reservoir, pipa distribusi hingga pipa persil/gedung/kantor pemerintahan akan secara bertahap beroperasi pada 10 Agustus 2024. Debit pengaliran tahap awal akan beroperasi 150 liter/detik dengan kualitas air minum sesuai dengan standar internasional.

Basuki memastikan kualitas air minum di IKN seperti air minum dalam kemasan sehingga menurutnya masyarakat bisa minum langsung dari keran.

"Sejak 20 Juli kemarin kita sudah running test untuk air minum dan saat ini sudah sampai ke lingkungan Istana Negara dan Istana Garuda. Kualitas airnya sudah sesuai standar, bahkan Insya Allah lebih baik dari air minum kemasan. Nanti saya akan minta Sucofindo untuk uji kualitas juga," katanya, Minggu (4/8/2024).

Selain itu, Menteri Basuki menyatakan 15 embung di KIPP IKN juga telah diselesaikan oleh Kementerian PUPR. Embung tersebut berfungsi sebagai estetika dan preservasi air. Menteri yang kerap disapa Pak Bas juga memastikan kesiapan infrastruktur IKN menjelang pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI.

Pertama untuk konektivitas, Menteri Basuki mengatakan akses menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dari Balikpapan dapat melalui Jalan Tol Balikpapan-Samarinda KM 11 exit gate Karangjoang, kemudian melewati Jalan Nasional Akses TPK Kariangau dan Tol IKN fungsional (Seksi 3A-3B – 5A-Jembatan Pulau Balang Panjang).

"Total jarak rute tersebut sepanjang 88 km dengan waktu tempuh sekitar 90 menit. Ada juga alternatif lainnya melalui Tol Balikpapan-Samarinda exit gate Samboja KM 38 –Jalan Nasional Samboja Sepaku dengan waktu tempuh 150 menit," ungkap dia.

Jaringan jalan di dalam KIPP dengan kondisi aspal sepanjang 7 km serta jalan kerja yang sudah dipadatkan. Sebagian jalan (Sumbu Barat, Sumbu Timur, Feeder Grande, sepanjang 4.510 m) di sekitar tempat Upacara siap digunakan untuk melayani ART.

