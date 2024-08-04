Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

SPECIAL REPORT: IKN Kantor Baru Jokowi

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |07:24 WIB
Special Report: IKN Kantor Baru Jokowi.
Special Report: IKN Kantor Baru Jokowi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi benar-benar merealisasikan keinginannya kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Dirinya sudah tinggal dan kerja langsung dari IKN.

Sejumlah agenda Presiden juga sudah dilakukan. Seperti bertemu para investor , pengusaha lokal hingga melakukan pengecekan pembangunan IKN.

Jokowi mengaku awalnya tidak bisa tidur nyenyak di Istana Garuda IKN. Menurut Kepala Negara, kemungkinan hal tersebut karena baru pertama kali bermalam di kantor presiden.

“Ya mungkin pertama kali aja, masih belum apa ya, masih belum nyenyak,” katanya.

Meski begitu, Jokowi yang didampingi istrinya, Iriana dan para artis yang ikut serta bermalam di IKN seperti Raffi Ahmad hingga Gading Marten tetap antusias.

Jokowi mengecek seluruh pembangunan IKN yang masih dalam proses.

“Saya melihat semuanya masih dalam proses karena di sini ada ribuan yang bekerja, saya gak mau mengganggu mereka. Biar progresnya gak terhambat karena kedatangan saya,” pungkasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga tak bisa memastikan apakah ada peluang Sidang Kabinet pertama kalinya digelar di IKN. Mengingat harus dipastikan lebih dulu kesiapan semua aspek dalam menggelar sidang menteri di Istana itu.

“Menunggu kesiapan komplit semuanya. Menunggu semuanya siap, komplit, tidak hanya listriknya, tidak hanya airnya, tapi juga AC-nya, kursinya, furniturnya,” kata Jokowi.

Special Report IKN Kantor Baru Jokowi

Terlepas dari siap atau tidaknya IKN untuk Sidang Kabinet ataupun penyelenggaraan Upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Jokowi nampak senang dengan progres saat ini. Jokowi juga memperliatkan tempat tidur hingga ruang kerja di Kantor Presiden IKN.

Jokowi membagikan beberapa foto yang diunggah ke akun Instagram pribadinya mulai duduk di meja kantor hingga ruang tidurnya.

"Mengawali hari di Kantor IKN dengan energi, pola pikir, dan semangat baru. Langkah awal yang memberikan harapan dan peluang baru untuk masa depan Indonesia yang jauh lebih baik," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, infrastruktur dasar IKN seperti jalan, air, listrik sampai internet di IKN sudah siap. Bahkan dirinya menggaransi bahwa tidak ada masalah untuk hal dasar tersebut.

"Gak ada masalah. Air melimpah, listrik oke. Internet bagus," kata Jokowi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
