Semakin Populer! Ini Tips Bisnis Yogurt yang Jadi Peluang Cuan

JAKARTA - Bisnis yogurt kini mengalami lonjakan popularitas di kalangan masyarakat Indonesia. Menarik untuk diketahui cara bisnis yogurt karena cuan yang dihasilkan lumayan besar.

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian mengungkapkan berbagai alasan yang mendukung tren positif bisnis yogurt.

"Rasa asam ini berasal dari proses fermentasi menggunakan bakteri asam laktat lactobacillus bulgaricus dan streptococcus thermophillus dengan atau tanpa penambahan bakteri lain yang sesuai," tulis Instagram @ditjenikma, Minggu (4/8/2024).

Ditjenikma menjelaskan sebagian besar produk yogurt yang ada di pasaran saat ini diproduksi oleh industri besar. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian mendorong para pemilik industri kecil dan menengah untuk berinovasi dan menciptakan produk yogurt yang berkualitas tinggi.

Adapun alasan yogurt semakin banyak diminati dikalangan masyarakat di antaranya:

* Tren Kesehatan Meningkat

* Punya banyak ragam varian rasa

* Minuman Kesehatan

"Karena banyak produk yogurt di pasaran yang diproduksi oleh industri besar, maka sebagai pemilik industri kecil dan menengah sebaiknya juga berusaha untuk terus mengembangkan formula sendiri dengan cita rasa yang berbeda dengan yang sudah ada dipasaran ya sob. Selain itu suhu penyimpanan juga penting diperhatikan karena sangat mempengaruhi cita rasa dan kualitas produk yogurt " terang Ditjenikma.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah dalam produksi yogurt. Diharapkan dengan demikian, akan tercipta lebih banyak peluang usaha baru, sekaligus memberikan konsumen lebih banyak pilihan produk yogurt lokal yang sehat dan berkualitas.

Berikut ragam jenis yogurt yang bisa kamu jadikan ide bisnis menurut unggahan ditjenikma, Kementrian Perindustrian:

- Set Yogurt

Memiliki tekstur kental dan padat

- Stirred Yogurt

Memiliki tekstur yang lebih encer (creamy) dibandingkan dengan jenis set yogurt

- Drink Yogurt

Memiliki tekstur yang cair, sehingga biasa dikonsumsi dengan cara diminum

- Frozen Yogurt

Produk es yang dibuat dengan mencampurkan yogurt dengan susu,krim,gula,stabilizer,buah-buahan dan bahan pengisi lainnya,kemudian dibekukan

Selain itu dalam unggahan ditjenikma juga memberikan beberapa tips suksesnya sebagai berikut:

- Lengkapi legalitas izin edar usaha yogurt yaa, seperti sertifikasi CPPOB

- Lakuin inovasi produk seperti pengembangan varian rasa